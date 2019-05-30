Дебаты Би-би-си: что произошло с Крымом за пять лет
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Дебаты Би-би-си: что произошло с Крымом за пять лет

Русская служба Би-би-си провела дебаты в Лондоне о будущем, настоящем и прошлом Крыма. Как изменили полуостров пять лет под контролем России? Нарушаются ли в Крыму права крымских татар? Помог ли Крымский мост улучшить жизнь людей?

Об этом поспорили участники программы: блогер Александр Горный, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, крымскотатарская активистка Гаяна Юксель, активист Михаил Дихтемиров, участница движения "Русская весна" Лариса Курашкина, политолог из Киева Тарас Березовец, бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев, российский журналист Евгений Левкович и эксперт Королевского института международных отношений Николай Петров.

  • 30 мая 2019
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