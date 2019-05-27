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"Не советую покупать такой, если вы интроверт": американец на "Урале"
Тысячи байкеров приехали в Вашингтон на ежегодный мотопробег "Раскаты грома", посвященный погибшим и пропавшим без вести американским военным. Среди участников акции был и ветеран Ирака Адам, приехавшим на российском "Урале".
Из-за нехватки средств и сложности в организации этот пробег может стать последним. За байкеров даже вступился президент Дональд Трамп.
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27 мая 2019
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