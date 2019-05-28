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Видео
В Британии нашли уникальные кадры с королевой Викторией. Она в солнцезащитных очках!
Редкие съемки с королевой Викторией обнаружила куратор Британского института кино Брайони Диксон. Она обратила внимание на существенную разницу в качестве материала по сравнению с архивами того периода.
Более подробно ознакомиться с документальными съемками королевы Виктории можно здесь.
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28 мая 2019
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