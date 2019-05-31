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Видео
"Поцелуй говорит о многом": чем занимается режиссер постельных сцен
Британка Ита О'Брайен занимается постановкой эротических сцен. Она следит за тем, чтобы актеры чувствовали себя максимально комфортно во время съемок поцелуев, объятий и сцен секса.
Крупные кинокомпании все чаще нанимают таких, как Ита.
Тенденция особенно усилилась с появлением движения #MeToo.
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31 мая 2019
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