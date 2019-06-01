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Взрывы на оборонном заводе в Дзержинске
Несколько взрывов серьезно повредили цех по производству тротила.
В цеху возник пожар на площади около 100 кв.м. В 185 близлежащих домах были выбиты стекла.
За медицинской помощью обратились более 70 человек, погибших нет.
В Дзержинск срочно выехал заместитель нижегородского губернатора Дмитрий Краснов.
Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
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1 июня 2019
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