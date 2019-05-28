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Хоспис для собак. Как это работает и зачем нужно?
Британка Никола Харрисон организовала хоспис для собак. Все началось, когда она работала волонтером в приюте, а теперь Никола вместе с другими благотворителями, помогает умирающим животным.
Смертельно больным псам помогают осуществлять мечты: их катают на полицейских машинах, отвозят на море, дают попробовать собачье пиво.
Все ради того, чтобы в последние месяцы своей жизни собаки не были одинокими.
Хоспис существует на пожертвования.
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28 мая 2019
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