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Бактерии, живущие у вас дома. Сколько их и все ли они вредны?
В домах вместе с людьми живут несколько сотен тысяч различных микроорганизмов. Чем опасно такое соседство и может ли оно быть полезно?
Раньше люди делали все, чтобы уничтожить бактерии в своих домах.
Теперь пришло время изучить, как эти крошечные организмы могут быть нам полезны.
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31 мая 2019
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