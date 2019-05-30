История простого водителя, который оказался бизнес-партнером "Газпрома"

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На первый взгляд Сергей Фурин - обычный человек: он живет в московском районе Измайлово и работает водителем минивэна. Но, как обнаружила Русская служба Би-би-си, по бумагам Фурин - собственник компании, через которую "Газпром" планирует проводить контракты на триллион рублей.

Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров объяснил, как это возможно, и попытался найти Сергея Фурина.