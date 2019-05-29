Финал Лиги Европы без Мхитаряна. Мнения из Баку и Еревана
Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в составе "Арсенала". Он называет это личным решением, тренер и команда полностью его поддержали.
Мхитарян - гражданин Армении и уже не впервые отказывается приезжать на матчи в Азербайджан.
Футбольный клуб "Арсенал" обращался по этому вопросу в УЕФА и через них получил от правительства Азербайджана заверение, что безопасность игроков будет обеспечена на должном уровне. Однако это не повлияло на решение Мхитаряна.
Кроме того многим армянским болельщикам в этом году отказали в визах в Азербайджан.
Что думают об этом жители Еревана и Баку - в видео Русской службы Би-би-си.
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29 мая 2019
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