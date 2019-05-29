Финал Лиги Европы без Мхитаряна. Мнения из Баку и Еревана.
Media playback is unsupported on your device
Видео

Финал Лиги Европы без Мхитаряна. Мнения из Баку и Еревана

Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в составе "Арсенала". Он называет это личным решением, тренер и команда полностью его поддержали.

Мхитарян - гражданин Армении и уже не впервые отказывается приезжать на матчи в Азербайджан.

Футбольный клуб "Арсенал" обращался по этому вопросу в УЕФА и через них получил от правительства Азербайджана заверение, что безопасность игроков будет обеспечена на должном уровне. Однако это не повлияло на решение Мхитаряна.

Кроме того многим армянским болельщикам в этом году отказали в визах в Азербайджан.

Что думают об этом жители Еревана и Баку - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 29 мая 2019
Go to next video: ТВ-Новости: Зеленский съездил на фронт и вернул Саакашвили