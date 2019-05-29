Финал Лиги Европы без Мхитаряна. Мнения из Баку и Еревана.

"Я счастливый человек". Хранитель забытой музыки

Когда-то Сергей Плотников не мог представить, что его жизнь будет связана с музыкой. Но уже больше 10 лет его профессия - давать новую жизнь старинным русским инструментам в "Музее забытой музыки" в Воронеже.