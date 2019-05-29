Фотостудия под открытым небом: художник освещает горы дроном.
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Горы в необычном свете: как создать фотостудию под открытым небом

Британский фотограф и музыкант Рубен Ву создает необычные пейзажные снимки.

Художник подсвечивает горы и скалы при помощи дрона. Это создает эффект студийной съемки.

По его словам, на новый художественынй прием он натолкнулся случайно, когда внезапно въехавший в кадр грузовик едва не испортил его работу.

  • 29 мая 2019
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