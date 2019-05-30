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Видео
Что будет, если исчезнет Солнце? Объясняем теорию относительности Эйнштейна
Сто лет назад удалось впервые проверить теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Во время затмения в экваториальных широтах это сделал британский астроном Артур Стэнли Эддингтон.
Как ему это удалось? Что будет, если исчезнет Солнце? Объясняем максимально коротко в видео.
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30 мая 2019
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