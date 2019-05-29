"Если молчать - продолжат давить": как живет автор поста о "сказочном Путине"
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"Если молчать - продолжат давить": как живет автор поста о "сказочном Путине"

На фермера из Вологодской области Юрия Шадрина завели административное дело по статье об оскорблении власти. За пост с фамилией президента России и матерным словом ему грозит крупный штраф.

Русская служба Би-би-си съездила в гости к Юрию Шадрину и узнала, не жалеет ли он о резком высказывании в адрес Владимира Путина.

  • 29 мая 2019
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