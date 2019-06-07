"Видимость обыска": что происходило в квартире Голунова после его задержания?

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"Видимость обыска": что было в квартире Ивана Голунова после его задержания?
В четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Журналиста подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.
Полиция утверждает, что при задержании у Голунова с собой был мефедрон, а в его квартире также обнаружили пять граммов кокаина.
Русская служба Би-би-си побывала дома у Ивана Голунова и поговорила с его соседом по квартире и старшим братом. Они считают, что полиция создала лишь "видимость обыска", а само дело против журналиста сфабриковано.
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7 июня 2019
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