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"Позор", аплодисменты, слезы: дело Ивана Голунова
Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста Ивана Голунова. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.
Коллеги и близкие спецкора "Медузы" уверены, что дело против него сфабриковано.
Весь день у здания суда дежурили десятки людей, которые пришли поддержать Голунова, а в нескольких городах мира прошли акции в его защиту.
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9 июня 2019
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