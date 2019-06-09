"Позор", аплодисменты, слезы: как арестовывали Ивана Голунова
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"Позор", аплодисменты, слезы: дело Ивана Голунова

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста Ивана Голунова. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Коллеги и близкие спецкора "Медузы" уверены, что дело против него сфабриковано.

Весь день у здания суда дежурили десятки людей, которые пришли поддержать Голунова, а в нескольких городах мира прошли акции в его защиту.

  • 9 июня 2019
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