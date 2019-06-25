"Я не выношу мозг"
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Это сексизм!" В Петербурге новую пластиковую карту сравнили с девушкой

В Петербурге появилась новая многофункциональная, которая одновременно может служить как проездной, банковская и скидочная карта. Но если идея самой "Единой карты петербуржца" людям в целом нравится, то вот реклама некоторых оскорбила.

В видео многофункциональную карту сравнивают с идеальной женщиной, которая платит за себя сама и "не выносит мозг". Неоднозначный рекламный ролик был опубликован во "ВКонтакте": он собрал более 350 тысяч просмотров и множество негативных комментанриев.

Но что о карте и ее рекламе думают сами жительницы Петербурга? Русская служба Би-би-си спросила на улицах города.

  • 25 июня 2019
Go to next video: "Почему вы все хотите иметь власть над нашими телами?" Реакция на запрет абортов в Алабаме