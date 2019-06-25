"Это сексизм!" В Петербурге новую пластиковую карту сравнили с девушкой
В Петербурге появилась новая многофункциональная, которая одновременно может служить как проездной, банковская и скидочная карта. Но если идея самой "Единой карты петербуржца" людям в целом нравится, то вот реклама некоторых оскорбила.
В видео многофункциональную карту сравнивают с идеальной женщиной, которая платит за себя сама и "не выносит мозг". Неоднозначный рекламный ролик был опубликован во "ВКонтакте": он собрал более 350 тысяч просмотров и множество негативных комментанриев.
Но что о карте и ее рекламе думают сами жительницы Петербурга? Русская служба Би-би-си спросила на улицах города.
-
25 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне