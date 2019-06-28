В Генуе взорвали мост, где год назад погибли 43 человека. Видео
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В Генуе взорвали мост, где год назад погибли 43 человека. Видео

В итальянской Генуе снесли мост Моранди, который частично обрушился в августе 2018 года. Из-за этого погибли 43 человека.

Специалисты провели контролируемый взрыв, уничтожив около 4500 тонн бетона и стали. Для безопасности эвакуировали тысячи человек.

  • 28 июня 2019
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