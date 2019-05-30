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Видео
Смертельная пробка: почему столько людей гибнет на Эвересте
С начала 2019 года на Эвересте уже погибло больше людей, чем за весь 2018-й.
Почему столько людей гибнет в попытке покорить самую высокую гору в мире?
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30 мая 2019
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