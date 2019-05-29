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ТВ-Новости: Лондонское дерби в Баку
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 мая:
- Армяне не едут в Баку на футбол. Услышим, что происходит в Азербайджане накануне финала Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом".
- Почему в Магаданской области самый низкий рейтинг Владимира Путина, и что власти собираются с этим делать?
- Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Ждали ли его на новой родине и как вспоминают на старой?
- И королева Виктория в солнцезащитных очках. Мы увидим новые кадры британского монарха, именем которой названа целая эпоха.
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29 мая 2019
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