ТВ-Новости: Лондонское дерби в Баку
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ТВ-Новости: Лондонское дерби в Баку

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 29 мая:

  • Армяне не едут в Баку на футбол. Услышим, что происходит в Азербайджане накануне финала Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом".
  • Почему в Магаданской области самый низкий рейтинг Владимира Путина, и что власти собираются с этим делать?
  • Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Ждали ли его на новой родине и как вспоминают на старой?
  • И королева Виктория в солнцезащитных очках. Мы увидим новые кадры британского монарха, именем которой названа целая эпоха.
  • 29 мая 2019
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