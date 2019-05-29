Дважды украинец: Саакашвили вернулся в Киев
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Дважды украинец: Саакашвили вернулся в Киев

После того, как президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, он вернулся в Киев и заявил о том, что намерен активно заниматься политикой.

Его партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" будет участвовать во внеочередных выборах в Раду 21 июля.

Экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха" Давид Сакварелидзе назвал намерение партии участвовать в выборах легитимным, а роспуск Рады Зеленским - правильным ходом.

Корреспондент Би-би-си в Киеве Олег Карпяк рассказывает о том, как встречали на Украине Саакашвили.

  • 29 мая 2019
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