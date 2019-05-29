За что Магадану любить Путина
В Магаданской области за Владимира Путина готовы голосовать всего 36% опрошенных, в то время как по всей стране - 48%.
Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда "Общественное мнение". Его проводили для администрации президента.
При этом всего год назад на президентских выборах за Путина в Магаданской области проголосовали 72% жителей.
Заместителем губернатора Магаданской области неделю назад был назначен политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.
Мы спросили у него, почему именно в Магаданской области меньше всего сторонников Путина и что это значит для действующего губернатора региона.
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29 мая 2019
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