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Понапристроили: балконный шик Украины
Мода на застекленные балконы началась еще в конце восьмидесятых в Советском Союзе и плавно распространилась на постсоветское пространство.
Балконы увеличивали, надстраивали, пристраивали превращали в отдельные комнаты, устраивали из них склады, парники и многое другое, подчас забывая об элементарных мерах безопасности и строительных правилах.
Украина в этом смысле не является исключением, и архитектор Александр Бурлака даже посвятил феномену необычных балконов свою книгу - Balcony Chic.
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30 мая 2019
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