Элтона Джона оставили в России без секса и наркотиков
Cцены поцелуев и интимной близости между мужчинами исчезли из российской версии фильма "Рокетмен" о британском музыканте Элтоне Джоне.
Премьера картины прошла накануне в Москве.
Представитель компании-прокатчика сказала, что подчиняется требованиям российского законодательства.
"Я бы не хотел, чтобы фильм состоял из секса и наркотиков, но что греха таить, все знают, что в 70-е этого было очень много в моей жизни", - сказал Элтон Джон, когда его спросили об откровенных сценах в байопике.
"Не было смысла снимать фильм, в котором я послушно иду в свой номер после концерта и читаю Библию, запивая стаканом парного молока", - признал музыкант.
Впрочем, как рассказывает ЛГБТ-корреспондент Би-би-си Бен Хант, "Рокетмен" - далеко не единственный фильм, который из-за гей-сцен подвергся цензуре во многих странах.
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31 мая 2019