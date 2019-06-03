В Харькове снесли Жукова: вернут ли памятник?
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В Харькове снесли Жукова: вернут ли памятник?

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Харькова провести общественные консультации о судьбе памятника маршалу Георгию Жукову.

В воскресенье украинские националисты снесли памятник в ходе пикетирования националистами съезда партии "Доверяй делам", известной еще как "партия мэров".

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель призвала правоохранительные органы расследовать инцидент.

А власти Харькова уже пообещали восстановить памятник.

  • 3 июня 2019
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