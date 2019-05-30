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ТВ-Новости: Путин внес ракеты в Госдуму
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 мая:
- Назад в холодную войну? Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- Не халявщик, а бизнес-партнер. Расследование Би-би-си, как обычный водитель оказался владельцем активов "Газпрома" на триллион рублей.
- Тейпы под запретом. Почему минюст запрещает авторитетную ингушскую организацию и почему сама организация опасается передела границы с Северной Осетией.
- За стеклом. Почему украинские города невозможно представить без застекленных балконов и чем они опасны.
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30 мая 2019
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