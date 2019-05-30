ТВ-Новости: Путин внес ракеты в Госдуму
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ТВ-Новости: Путин внес ракеты в Госдуму

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 мая:

  • Назад в холодную войну? Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • Не халявщик, а бизнес-партнер. Расследование Би-би-си, как обычный водитель оказался владельцем активов "Газпрома" на триллион рублей.
  • Тейпы под запретом. Почему минюст запрещает авторитетную ингушскую организацию и почему сама организация опасается передела границы с Северной Осетией.
  • За стеклом. Почему украинские города невозможно представить без застекленных балконов и чем они опасны.
  • 30 мая 2019
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