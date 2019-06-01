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Подкаст "Что это было". Охота на грязные деньги в Британии: кто следующий?
В Британии набирает обороты кампания против осевших в Лондоне коррупционеров. В новом эпизоде подкаста "Что это было?" лондонский бизнес-корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков рассказывает ведущей Оксане Чиж, кому в первую очередь следует бояться охоты на богатство подозрительного происхождения.
Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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1 июня 2019
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