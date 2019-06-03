Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Подкаст "Разговоры с арбитром": чемпионский парад "Ливерпуля"
В восьмом выпуске подкаста "Разговоры с арбитром" Сева Бойко делится с Лизой Фохт и Витей Нехезиным своими впечатлениями от чемпионского парада "Ливерпуля" в Ливерпуле, а потом они втроем обсуждают финалы двух главных европейских футбольных турниров и рассуждают о том, что ждет победителей и проигравших.
Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.
Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.
Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.
-
3 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне