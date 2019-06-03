Подкаст "Разговоры с арбитром": чемпионский парад "Ливерпуля"
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Подкаст "Разговоры с арбитром": чемпионский парад "Ливерпуля"

В восьмом выпуске подкаста "Разговоры с арбитром" Сева Бойко делится с Лизой Фохт и Витей Нехезиным своими впечатлениями от чемпионского парада "Ливерпуля" в Ливерпуле, а потом они втроем обсуждают финалы двух главных европейских футбольных турниров и рассуждают о том, что ждет победителей и проигравших.

Вы можете загрузить подкаст и подписаться - здесь.

Подкаст "Разговоры с арбитром" можно также слушать в iPodcasts и в Overcast.

Свою критику и предложения присылайте нам по адресу russian@bbc.co.uk.

  • 3 июня 2019
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