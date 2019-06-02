Париж за 60 секунд: экстремальный спуск с Эйфелевой башни
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Париж за 60 секунд: экстремальный спуск с Эйфелевой башни

В Париже на несколько дней открылся необычный аттракцион для любителей экстрима: скоростной спуск с Эйфелевой башни по канату на Марсово поле.

На скорости 90 км/ч это занимает всего 60 секунд.

Билеты разыгрываются в онлайн-лотерее.

  • 2 июня 2019
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