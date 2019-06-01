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Видео
Кто купил работу Бэнкси? Кусок гаража отправился в музей
Граффити на стене своего гаража британец Йен Льюис обнаружил в декабре 2018 года. Как выяснилось, этот мурал нарисовал Бэнкси.
Кто и за сколько купил работу известного уличного художника? И где теперь ее можно увидеть? Рассказываем в видео.
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1 июня 2019
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