Кто купил работу Бэнкси? Кусок гаража отправился в музей
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Кто купил работу Бэнкси? Кусок гаража отправился в музей

Граффити на стене своего гаража британец Йен Льюис обнаружил в декабре 2018 года. Как выяснилось, этот мурал нарисовал Бэнкси.

Кто и за сколько купил работу известного уличного художника? И где теперь ее можно увидеть? Рассказываем в видео.

  • 1 июня 2019
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