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ТВ-новости: "Марш шлюх" в Тель-Авиве. Протест израильских феминисток
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 31 мая:
- Без поцелуев и гей-секса. Что в России вырезали из фильма об Элтоне Джоне и как на это реагируют в Британии и России.
- "Марш шлюх" в Тель-Авиве. Израильские феминистки протестуют против сексуального насилия и религиозного диктата.
- Увидеть Мадрид и победить. Английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур" готовятся к решающему матчу сезона - финалу Лиги чемпионов.
- Дорогое удовольствие. Можно ли отличить кофе за 75 и за 4 доллара.
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31 мая 2019
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