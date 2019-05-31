ТВ-новости: «Парад шлюх». Чего хотят женщины?
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ТВ-новости: "Марш шлюх" в Тель-Авиве. Протест израильских феминисток

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 31 мая:

  • Без поцелуев и гей-секса. Что в России вырезали из фильма об Элтоне Джоне и как на это реагируют в Британии и России.
  • "Марш шлюх" в Тель-Авиве. Израильские феминистки протестуют против сексуального насилия и религиозного диктата.
  • Увидеть Мадрид и победить. Английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур" готовятся к решающему матчу сезона - финалу Лиги чемпионов.
  • Дорогое удовольствие. Можно ли отличить кофе за 75 и за 4 доллара.
  • 31 мая 2019
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