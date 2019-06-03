Чернобыль-Фукусима: как занимались ликвидацией последствий
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Чернобыль-Фукусима. Как ликвидировали две самые страшные ядерные катастрофы?

Чернобыль в 1986 году и Фукусима в 2011-м: две самые крупные аварии на АЭС в истории, обеим был присвоен наивысший седьмой уровень опасности по шкале ядерных событий.

Как отличались реакция советских и японских властей, как эвакуировали жителей и что стало с зонами отчуждения?

Русская служба Би-би-си собрала главное об этих двух катастрофах и сравнила, как ликвидировали их последствия.

  • 3 июня 2019
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