Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Чернобыль-Фукусима. Как ликвидировали две самые страшные ядерные катастрофы?
Чернобыль в 1986 году и Фукусима в 2011-м: две самые крупные аварии на АЭС в истории, обеим был присвоен наивысший седьмой уровень опасности по шкале ядерных событий.
Как отличались реакция советских и японских властей, как эвакуировали жителей и что стало с зонами отчуждения?
Русская служба Би-би-си собрала главное об этих двух катастрофах и сравнила, как ликвидировали их последствия.
-
3 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне