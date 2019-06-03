Надувной Трамп протеста: британцы готовятся к визиту президента США
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Надувной Трамп снова в Лондоне: как его создали и зачем

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Британию с официальным государственным визитом. Как и в пршлои году - во время его первого посещения Соединенного Королевства в качестве президента США - его визит будет сопровождаться акциями протеста с шестиметровым воздушным шаром в виде младенца-Трампа.

В прошлом году Русская служба Би-би-си пристально изучила необычный надувной шар и поговорила с его создателями и критиками.

Похоже, наш материал совсем не устарел.

  • 3 июня 2019
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