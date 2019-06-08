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Подкаст "Что это было": почему все спорят о "Чернобыле"?
Почему все в России спорят о сериале "Чернобыль" и что думают о нем в Беларуси, которая больше всех пострадала от последствий аварии? Об этом ведущий Виктор Нехезин расспрашивает корреспондентов Всеволода Бойко и Татьяну Януцевич в новом выпуске подкаста Русской службы Би-би-си "Что это было?"
В подкасте использован фрагмент трейлера сериала "Чернобыль" с YouTube-канала Amediateka.
Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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8 июня 2019
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