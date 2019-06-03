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ТВ-Новости: обмен любезностями и колкостями. Трамп в Лондоне
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 3 июня:
- Обмен любезностями и колкостями. Трамп начал визит в Британию со ссоры с мэром Лондона и протокольной встречи с королевой.
- Жуков не на коне. Националисты в Харькове свалили бюст советскому полководцу.
- Больше кораблей НАТО в Черном море и учений у границ России. Как альянс противостоит угрозам Москвы.
- Фотоуменьшение. Как власти Китая стирают из памяти жителей страны информацию о подавлении протестов на площади Тяньаньмэнь.
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3 июня 2019
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