ТВ-Новости: Обругал. Приехал. Встретился. Трамп в Лондоне
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ТВ-Новости: обмен любезностями и колкостями. Трамп в Лондоне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 3 июня:

  • Обмен любезностями и колкостями. Трамп начал визит в Британию со ссоры с мэром Лондона и протокольной встречи с королевой.
  • Жуков не на коне. Националисты в Харькове свалили бюст советскому полководцу.
  • Больше кораблей НАТО в Черном море и учений у границ России. Как альянс противостоит угрозам Москвы.
  • Фотоуменьшение. Как власти Китая стирают из памяти жителей страны информацию о подавлении протестов на площади Тяньаньмэнь.
  • 3 июня 2019
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