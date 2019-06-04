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"Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь
Тридцать лет назад власти Китая ввели танки на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы подавить студенческие протесты. Обсуждать события, в результате которых погибли сотни людей, в Китае запрещено по сей день. Что знают китайцы об этом событии?
Власти КНР до сих пор считают протесты 1989 года контрреволюционным мятежом, а его участников - врагами государства.
После подавления протестов 1600 его участников были приговорены к тюремному заключению.
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4 июня 2019
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