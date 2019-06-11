Деревня, где ищут невест по прическам.
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Деревня, где ищут невест по прическам

В центральной Мьянме отличить девушку на выданье от замужней можно по прическе.

Традиции особой укладки волос более 200 лет, и она играет важную роль в жизни жителей деревни.

  • 11 июня 2019
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