ТВ-новости: убийство ребенка и арест полицейских на Украине
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ТВ-новости: убийство ребенка и арест полицейских на Украине

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 4 июня:

  • ФСБ подбирает ключи к "Яндексу".
  • Куклу Трампа надули в Лондоне.
  • Мирный протест - уголовные дела. Кого власти назначили организаторами акций в Екатеринбурге.
  • 4 июня 2019
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