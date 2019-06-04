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ФСБ подбирает ключи к "Яндексу"
Компания "Яндекс" говорит, что исполнять закон о предоставлении спецслужбам необходимой информации можно без нарушения прав пользователей на приватность.
Ранее ФСБ потребовала у "Яндекса" сессионные ключи шифрования к данным пользователей "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск".
Как сообщает РБК, в "Яндексе" отказались выполнять требование, так как в этом случае спецслужбы получили бы доступ к логинам и паролям пользователей.
Корреспондент Би-би-си по вопросам кибербезопасности Андрей Сошников рассказывает, что все это значит для пользователей "Яндекса".
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4 июня 2019
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