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Мирный протест в Екатеринбурге привел к уголовным делам
Житель Екатеринбурга Станислав Мельниченко, как утверждает следствие, публично высказывался нецензурно в адрес полицейского и демонстрировал последнему оскорбляющие жесты.
Всего за время акций против строительства церкви в сквере полицейские задержали около 100 человек, часть из них позже арестовали и оштрафовали.
Организатором этих протестов суд признал Анну Балтину, ей назначили штраф в 20 тысяч рублей.
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4 июня 2019
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