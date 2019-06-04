Мирный протест в Екатеринбурге привел к уголовным делам
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Мирный протест в Екатеринбурге привел к уголовным делам

Житель Екатеринбурга Станислав Мельниченко, как утверждает следствие, публично высказывался нецензурно в адрес полицейского и демонстрировал последнему оскорбляющие жесты.

Всего за время акций против строительства церкви в сквере полицейские задержали около 100 человек, часть из них позже арестовали и оштрафовали.

Организатором этих протестов суд признал Анну Балтину, ей назначили штраф в 20 тысяч рублей.

  • 4 июня 2019
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