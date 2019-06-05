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Китайская панда-дипломатия: во что она обойдется России?
"Беспрецедентно высокий уровень". Так Владимир Путин описывает отношения Пекина и Москвы.
Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в российскую столицу не с пустыми руками.
В подарок московскому зоопарку он привез двух панд.
Так называемая панда-дипломатия существует уже более тысячи лет, а наиболее активно стала использоваться во времена Мао Цзедуна.
О ней и о российско-китайских отношениях рассказывает руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.
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5 июня 2019
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