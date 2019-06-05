Китайская панда-дипломатия: во что она обойдется России?

"Я не знаю, чьи это танки": 30 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

Тридцать лет назад власти Китая ввели танки на площадь Тяньаньмэнь, чтобы подавить студенческие протесты. Обсуждать события, в результате которых погибли сотни людей, в Китае запрещено по сей день.