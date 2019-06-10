Чудеса в Казахстане: исчезающие чернила, карусели и задержания
Протесты сторонников демократизации Казахстана не утихают. Сегодня казахстанская полиция задержала около ста человек. Накануне в день выборов президента были задержаны около 500 протестующих.
Как и предполагалось, на выборах победу одержал действующий президент и представитель назарбаевской элиты Касым-Жомарт Токаев.
Сегодня Токаев сказал, что к митингам причастны внешние силы, которые подталкивали граждан к незаконным действиям.
Между тем, в соцсетях разлетелись кадры, где видно, что во время голосования использовались ручки с исчезающими чернилами. Отмечены и многие другие нарушения.
С подробностями о ситуации в Казахстане - корреспондент Би-би-си Райхон Димитрие.
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10 июня 2019
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