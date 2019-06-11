Протесты в Казахстане: что известно о задержанных?
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Протесты в Казахстане: что известно о задержанных?

Во время протестов в Казахстане, по признанию самих властей, задержано около 700 человек.

Люди протестуют против подтасовок на президентских выборах, на которых победил ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.

За два дня акций протеста около 550 человек привлекли к административной ответственности.

Среди них был и политолог Димаш Алжанов, которого задерживали дважды.

  • 11 июня 2019
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