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Протесты в Казахстане: что известно о задержанных?
Во время протестов в Казахстане, по признанию самих властей, задержано около 700 человек.
Люди протестуют против подтасовок на президентских выборах, на которых победил ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.
За два дня акций протеста около 550 человек привлекли к административной ответственности.
Среди них был и политолог Димаш Алжанов, которого задерживали дважды.
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11 июня 2019
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