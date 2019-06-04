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Лондон против Трампа: что хотят сказать президенту США протестующие?
На Трафальгарской площади прошла масштабная акция против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. На улицы Лондона вышли десятки тысяч человек. Что же не устраивает их в Трампе? И есть ли, по их мнению, у американского лидера хорошие качества?
Дональд Трамп и его семья приехали в Британию с трехдневным официальным визитом 3 июня.
В прошлом году президент США уже приезжал в Британию, но тогда визит не носил статус официального.
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4 июня 2019
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