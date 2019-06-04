Лондон против Трампа: что хотят сказать президенту США протестующие?

Надувной Трамп снова в Лондоне: как его создали и зачем

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Британию с официальным государственным визитом. Как и в пршлои году - во время его первого посещения Соединенного Королевства в качестве президента США - его визит будет сопровождаться акциями протеста с шестиметровым воздушным шаром в виде младенца-Трампа.