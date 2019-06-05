Василий из “Чернобыля”. Мать погибшего пожарного Игнатенко о своем сыне
Media playback is unsupported on your device
Видео

Василий из "Чернобыля". Мать погибшего пожарного Игнатенко о своем сыне

Пожарному Василию Игнатенко было 25 лет, когда взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Он одним из первых приехал тушить возгорание и погиб от полученной дозы радиации. Спустя более 30 лет Василий стал одним из главных героев мини-сериала HBO "Чернобыль".

Шоу стало самым популярным в истории по версии IMDb, обогнав "Игру престолов".

Русская служба Би-би-си встретилась с матерью Василия, которая рассказала, каким он был на самом деле.

  • 5 июня 2019
Go to next video: Чернобыль-Фукусима. Как ликвидировали две самые страшные ядерные катастрофы?