Бывший корабль нацистов до сих пор в строю. На службе у США
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Сначала "Хорст Вессель", теперь Eagle: бывший корабль нацистов на службе у США

Парусник Eagle готовил кадры для флота Гитлера. После войны он мог бы стать советским, но в итоге оказался в США.

Но и сейчас на корабле можно услышать русскую речь. Здесь готовят будущих офицеров Береговой охраны США и других стран.

Сейчас учебу проходят и двое русскоязычных кадетов - один из Украины, другой из Казахстана.

Они рассказывают, как преодолеть страх, чтобы взобраться на самый верх 45-метровой корабельной мачты, и признаются, что на Eagle ощутили "американскую мечту".

  • 6 июня 2019
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