Трёхметровый аллигатор на кухне.
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Трёхметровый аллигатор на кухне

Пожилая жительница американского штата Флорида проснулась от страшного шума на собственной кухне.

Аллигатор длиной 3,3 метра проник в ее квартиру, разбив окно. Специалистам удалось поймать животное. В ходе операции никто не пострадал. Что стало с аллигатором - смотрите в нашем видео.

  • 7 июня 2019
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