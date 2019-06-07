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Видео
Трёхметровый аллигатор на кухне
Пожилая жительница американского штата Флорида проснулась от страшного шума на собственной кухне.
Аллигатор длиной 3,3 метра проник в ее квартиру, разбив окно. Специалистам удалось поймать животное. В ходе операции никто не пострадал. Что стало с аллигатором - смотрите в нашем видео.
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7 июня 2019
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