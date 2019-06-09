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"Им можно бросить вызов". Почему китайский художник-диссидент открыл свое лицо
Один из самых известных китайских карикатуристов Бадюкао долгие годы оставался анонимным.
Он высмеивал однопартийную систему и засилие цензуры. В итоге из-за опасений в собственной безопасности он переехал в Австралию.
Несколько дней назад художник раскрыл свое лицо Би-би-си, чтобы отметить 30-летие протестов на площади Тяньаньмэнь.
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9 июня 2019
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