ТВ-новости: Зеленский о "крахе России"
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Зеленский о "крахе России"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 июня:

  • Зеленский крутит педали и зовет украинцев в НАТО. А Кучма вновь в Минске и вновь возглавляет украинскую делегацию на переговорах по Донбассу.
  • Настоящий Василий из "Чернобыля". История ликвидатора, который стал героем самого обсуждаемого сериала последнего времени.
  • Убийство пятилетнего мальчика на Украине.
  • Панда-дипломатия Китая: сколько за нее заплатит Россия.
  • 5 июня 2019
Go to next video: "Никакого смягчения": по делу об убийстве ребенка на Украине арестованы полицейские