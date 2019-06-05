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ТВ-новости: Зеленский о "крахе России"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 июня:
- Зеленский крутит педали и зовет украинцев в НАТО. А Кучма вновь в Минске и вновь возглавляет украинскую делегацию на переговорах по Донбассу.
- Настоящий Василий из "Чернобыля". История ликвидатора, который стал героем самого обсуждаемого сериала последнего времени.
- Убийство пятилетнего мальчика на Украине.
- Панда-дипломатия Китая: сколько за нее заплатит Россия.
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5 июня 2019
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