Убийство пятилетнего мальчика: на 60 суток задержаны полицейские.
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Убийство ребенка на Украине: подозреваемые полицейские арестованы на 60 суток

Прошли похороны пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого. Он скончался 3 июня в больнице от огнестельного ранения головы. Двое украинских полицейских арестованы на 60 суток по подозрению в его убийстве.

Задержанные - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько признают, что стреляли, но отрицают возможность умышленного убийства.

Дело об убийстве мальчика вызвало настолько широкий общественный резонанс на Украине, что на него отреагировал президент страны Владимир Зеленский.

"Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Во вторник активисты объявили о проведении массовых акций возле управлений МВД в разных городах по всей стране.

  • 5 июня 2019
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