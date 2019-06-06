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97-летний ветеран прыгнул с парашютом в Нормандии. Он хочет прыгать до 101 года
Ветеран Второй мировой войны Томас Райс принимал участие в высадке союзников в Нормандии 75 лет назад.
В 97 лет он решил повторить прыжок с парашютом.
По его словам, он намерен повторять это до тех пор, пока ему не исполнится 101 год.
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6 июня 2019
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