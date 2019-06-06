Что скрывает самая секретная лаборатория Британии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Что скрывает самая секретная лаборатория Британии

В Портон-Даун на юге Англии находится, пожалуй, самая секретная лаборатория Британии. Там изучают смертоносные вирусы - например, Эболу и бубонную чуму, а также взрывчатые вещества и химическое оружие. Именно в этой лаборатории установили, что отравления в Солсбери вызвал нервно-паралитическим газом "Новичок".

Внутрь лаборатории почти невозможно попасть посторонним. Но для корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера сделали исключение.

  • 6 июня 2019
Go to next video: "Лаборатория смерти": правда ли военные из США ставят опыты на людях в Грузии