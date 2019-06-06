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Что скрывает самая секретная лаборатория Британии
В Портон-Даун на юге Англии находится, пожалуй, самая секретная лаборатория Британии. Там изучают смертоносные вирусы - например, Эболу и бубонную чуму, а также взрывчатые вещества и химическое оружие. Именно в этой лаборатории установили, что отравления в Солсбери вызвал нервно-паралитическим газом "Новичок".
Внутрь лаборатории почти невозможно попасть посторонним. Но для корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнка Гарднера сделали исключение.
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6 июня 2019
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